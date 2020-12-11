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"الزراعة" تعلن موافقة الإمارات على استيراد الماشية الحية من مصر

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القصير
 
الجمعة، 11-12-2020 04:13 م
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الماشية الحية من مصر.

وقال القصير، إن ذلك يأتي بعد أقل من شهر من موافقة الإمارات على استيراد بيض المائدة والتفريخ والكتاكيت من مصر، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجاري بينهما في مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها.

ويأتي ذلك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماشية الحية: (الأبقار، الماعز، الضأن) إلى دولة الإمارات، واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، واعتمادها لدى الإمارات.
 

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