الرئيس الفرنسي: حادث الطعن جاء بسبب إسائتنا للرسول

الخميس، 29-10-2020
05:25 م
أحمد سالم
أكد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون
دعمه لمدينة نيس الفرنسية، وذلك خلال تواجده بجوار كنيسة نوتردام حيث قتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين صباح الخميس.
وأوضح ماكرون
خلال حوار صحفى نقلته اكسترا نيوز"، أن قيم فرنسا تمنح الجميع ممارسة معتقداته الدينية بكل حرية، لافتا إلى أن هجوم اليوم بسبب تمسك فرنسا بالحرية والعيش بها وعدم الانصياع للإرهاب.
وأكد الفرنسى، أنه قرر التعبئة العسكرية خلال الفترة القادمة، لحماية جميع دور العبادة لاسيما الكنائس والمدارس، لافتا إلى أن مجلس الدفاع سيجتمع غدا لأخذ إجراءات جديدة في هذا الشأن