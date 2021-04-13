اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي

الثلاثاء، 13-04-2021
09:25 م
محمد فضل
تلقى الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وحسب وسائل إعلام سعودية، فقد بادله ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.
وكان أمير قطر
هاتف الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتهنئته بحلول شهر رمضان.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نشر تغريدة على حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سأل الله عز وجل فيها أن يرفع عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع الوباء والبلاء في هذا الشهر الكريم.
وقال الملك سلمان : “نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء. كل عام وأنتم بخير”.