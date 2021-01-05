اتجاه لرفع الدعم عن البنزين خلال ساعات

الثلاثاء، 05-01-2021
03:55 م
المصريون
تتجه الحكومة
لإصدار قرار خلال ساعات بتحرير أسعار البنزين
، والذي سيصدره
مجلس الوزراء من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية، بعد مراجعة الأسعار من خلال
لجنة التسعير، والتي بدورها تحدد سعر البنزين
الجديد بعد قراءة المعطيات خلال
الثلاثة أشهر السابقة لصدور القرار.
فبعد أن بدأت الحكومة
في تنفيذ مشروع إحلال المركبات، أصبح للمشروع تبعات
على دعم المواد البترولية، حيث سيتسبب التحول إلى عمل المركبات بـ الغاز الطبيعي
إلى اتجاه الحكومة
لرفع الدعم
عن البنزين
والسولار واستبعاده من الموازنة العامة
للدولة، بحسب ما صرح به وزير المالية، د. محمد معيظ
وكشفت الحكومة
أنها تتجه إلى رفع الدعم
عن السولار والبنزين
خلال الفترة
المقبلة، واستبعاد الدعم المخصص لهما في الموازنة العامة للدولة، وذلك استمرارا
للنهج الذي تسير عليه الحكومة
خلال السنوات الماضية.
دعم المواد البترولية الذي تم إنفاقه خلال العام المالي الماضي انخفض بنحو
77% مقارنة بما كان عليه في عام 2018-2019، وذلك مع تراجع كبير في أسعار البترول
الخام خلال النصف الثاني من العام.
كما تراجع دعم المواد البترولية خلال عام 2019-2020 إلى نحو 18.6 مليار
جنيه مقابل نحو 84.7 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي
وانخفض دعم المواد البترولية انخفض بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام
المالي الحالي 2021/2020، بمعدل 3.9 مليار جنيه، بعد أن كان محدد له 7 مليارات
جنيه في الموازنة العامة.