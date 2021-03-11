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أول صدام رسمي بعد المصالحة بين البحرين وقطر

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الخميس، 11-03-2021 09:42 ص محمد فضل

في أول صدام رسمي عقب المصالحة الخليجية، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أنها وجهت مذكرة احتجاج إلى نظيرتها القطرية، بشأن برنامج تلفزيوني عبر قناة “الجزيرة”، تضمن ما وصفته المنامة بأنه “معلومات كاذبة وادعاءات باطلة”.
وأعربت خارجية البحرين في المذكرة عن “استنكارها الشديد لما قامت به قناة “الجزيرة” القطرية من بث برنامج تلفزيوني بعنوان “خارج النص” الأحد الماضي، لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار”.
واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية أن “هذا البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا”.
وتناول البرنامج المذكور، كتابا بعنوان “زفرات” الذي يتحدث عن ادعاءات بتعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن “جو” المركزي بالبحرين عام 2015
من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن “استيائها من المعاملة السيئة واللاإنسانية للصيادين البحرينيين من قبل قوات خفر السواحل القطرية”، معتبرة أن “هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها قطر تجاه البحرين، غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا”.
 

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