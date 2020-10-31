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أسرار مؤثرة ترويها بسمة وهبة عن رحلتها مع السرطان

بسمة وهبة
بسمة وهبة
 
السبت، 31-10-2020 10:49 ص إيمان هاني
تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن حياتها وتجربتها مع مرض السرطان، معتبرة نفسها إحدى محاربات السرطان وليست فقط من المتعافيات منه، قائلة :"السرطان عدو شرس يحتاج إلى سلاح أشد قوة منه وهو الأمل والتفاؤل".
وأضافت "وهبة" خلال حوارها ببرنامج "mbc trending": "أنا شكلي قوية جدا لكن أنا حياتي كلها ابتلاءات، لكن اتعلمت منها أكون قوية ومتفائلة، ربنا بيبتلي اللي بيحبهم وعلى قد اليقين ده ربنا بيكرمك".
و تحدثت الإعلامية عن ذهابها إلى لندن للعلاج وإجراء الفحوصات، قائلة إنها تعاني منذ عام من مشكلتين إحداهما تدهور حالة المعدة بصورة خطيرة والثانية هرمونات نشطة بالرحم وليس ورمًا سرطانيًا كما يعتقد البعض.
وأشارت إلى أنها أخبرت طبيبها أن يستأصل الرحم إن كان هذا هو علاجها الوحيد، ولكنه لجأ إلى حل أكثر سهولة بزرع غدة تنتج هرمونًا مضادًا لما يفرزه جسدها من هرمونات نشطة، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها تعافت حاليًا.

 

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