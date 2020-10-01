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مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا عسكريًا شمال البحر المتوسط

تدريب مصري فرنسي
تدريب بحري
 
الخميس، 01-10-2020 04:26 م أحمد سالم
فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

وذلك بإشتراك الفرقاطة الشبيحة المصرية ( تحيا مصر) والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209 / 1400) مع الفرقاطة الفرنسية ( LATOUCHE – TREVILLE ) .

حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلاً ، وتدريبات الحرب الإلكترونية ، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية .

هذا وقد إشتمل التدريب أيضاً على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الإقتصادية فى أعالى البحار, وقد أظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة فى تنفيذ المهام التى أوكلت إليهم .

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحرى والإستقرار والسلم فى البحر المتوسط .
 

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