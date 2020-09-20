الأحد 20 سبتمبر 2020
توقيت مصر 02:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«الصحفيين» ترد على «تطاول» جريدة الأخبار اللبنانية ببيان ناري

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

«الصحة»: ارتفاع درجة الحرارة ليس من أعراض الإنفلونزا

"الوزراء" يكشف عن موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

متحدث "الري": نتابع يوميًا كميات المياه التي تتراكم أمام السد العالي

«العليا للفيروسات» تكشف: لقاح كورونا لن يمنع انتشار الفيروس

وزيرة الصحة تدعو لمبادرة لعلاج الآثار النفسية لأزمة كورونا

مستشار الرئيس للصحة النفسية: هناك أمراض جديدة ستظهر بعد كورونا

"مكافحة كورونا": لن نسمح أن يكون المريض المصري "فأر تجارب"

المقاصة بـ10 لاعبين يُعيق الأهلي في ليلة التتويج بالدوري

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر
كورونا
الأحد، 20-09-2020 01:14 ص المصريون ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم السبت، عن خروج  708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17  حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و 5750 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

إقرأ ايضا

نقابة الصحفيين

«الصحفيين» ترد على «تطاول» جريدة الأخبار اللبنانية ببيان ناري

العاصمة الإدارية

"الوزراء" يكشف عن موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

السد العالي

متحدث "الري": نتابع يوميًا كميات المياه التي تتراكم أمام السد العالي

أخبار متعلقة

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تدعو لمبادرة لعلاج الآثار النفسية لأزمة كورونا

كورونا

"مكافحة كورونا": سنصل لكارثة إذا حدث هذا الأمر

مدارس مصر (أرشيفية)

​"مكافحة كورونا": 60 ألف طبيب وممرض للمدارس بالعام الدراسي المقبل

كورونا

"الصحة": أكثر من 70 متطوعًا تقدموا لتجارب لقاح كورونا السريرية

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا لن يرحل من مصر

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: مصر تسير بخطى ثابتة في مواجهة كورونا