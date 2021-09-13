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وفاة الفنان محمد سعد.. بيان من مكتبه يكشف الحقيقة

محمد سعد
محمد سعد
Native
الإثنين، 13-09-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد أن الأنباء التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية غير صحيحة .
و أشار المركز في بيانه إلي أن الفنان محمد سعد لم يصب بفيروس " كورونا" و أنه يتمتع بصحة جيدة.
وأكد الفنان محمد سعد علي لسان المركز الإعلامي الخاص به، أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يشتكي من أي شيء على الإطلاق، وطلب المكتب الإعلامي تحري الدقة فيما يخص الفنان الكبير وعدم الانجرار وراء الصفحات المجهولة.
جدير بالذكر أنه خلال الساعات الماضية انتشرت  شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .
 

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