وضع حورية فرغلي على جهاز التنفس.. والطبيب يكشف تطورات حالتها

الأربعاء، 17-03-2021
04:04 م
متابعات- أمينة عبد العال
قالت مصادر مقربة من
الفنانة حورية فرغلي أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالتحدث أو طمأنة الجمهور علي
حالتها .
و أضافت المصادر في
تصريحات صحفية أن الطبيب المعالج لها أوصاها بعدم بذل أي مجهود ، لافتة إلي أنه تم
وضع حورية علي جهاز التنفس بالأكسجين لمدة 3 أسابيع كاملة لتجهيزها لجراحة ثالثة
وأخيرة .
وأشارت المصادر إلي
أن العملية
الثالثة سيتم فيها استكمال نحت الأنف
و استعادة حورية لشكلها الطبيعي
والتأكد من استعادتها الكاملة لقدرتها علي التنفس والتذوق وحاسة الشم والنطق
بطريقة طبيعية كما سيتم زرع جلد جديد لها في المنطقة المحيطة بالأنف
.