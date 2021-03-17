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وضع حورية فرغلي على جهاز التنفس.. والطبيب يكشف تطورات حالتها

حورية فرغلي
حورية فرغلي
 
الأربعاء، 17-03-2021 04:04 م متابعات- أمينة عبد العال
قالت مصادر مقربة من الفنانة حورية فرغلي أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالتحدث أو طمأنة الجمهور علي حالتها .
و أضافت المصادر في تصريحات صحفية أن الطبيب المعالج لها أوصاها بعدم بذل أي مجهود ، لافتة إلي أنه تم وضع حورية علي جهاز التنفس بالأكسجين لمدة 3 أسابيع كاملة لتجهيزها لجراحة ثالثة وأخيرة .
وأشارت المصادر إلي أن العملية الثالثة سيتم فيها استكمال نحت الأنف و استعادة حورية لشكلها الطبيعي والتأكد من استعادتها الكاملة لقدرتها علي التنفس والتذوق وحاسة الشم والنطق بطريقة طبيعية كما سيتم زرع جلد جديد لها في المنطقة المحيطة بالأنف .
 

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