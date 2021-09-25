نادية الجندي تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب صورة جديدة لها

السبت، 25-09-2021
09:37 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شاركت الفنانة نادية الجندي
متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة
جديدة لها، مما أثر ضجة علي مواقع التواصل.
وبالرغم من أن الفنانة نادية الجندي
تبلغ من العمر 75 عام، إلا أنها ظهرت
في الصورة بإطلالة شبابية وهي ترتدي فستان طويل بالألوان الصيفية، مما حاز إعجاب
متابعيها و نشروا تعليقات تدل علي إعجابهم بإطلالتها الجديدة.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي
كان مسلسل " سكر زيادة
" شاركها البطولة فيه الفنانة نبيلة عبيد
و الفنانة هالة فاخر
.
شاهد الصور..