السبت 25 سبتمبر 2021
توقيت مصر 10:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

غضب بالسعودية..شاب يقوم بفعل صادم مع فتاة داخل سيارة في الشارع العام(فيديو)

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

" فندق الأقدار" يتصدر التريند في الرياض

نادية الجندي تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب صورة جديدة لها

تعرف علي سعر الدولار اليوم

حقيقة إصابة الفنانة شيرين في مشاجرة نجل طارق العريان

التفاصيل الكاملة لمؤامرة إفساد زواج أصالة

سعودية شهيرة تحتفل باليوم الوطني بنشر صورتها بالملابس الداخلية فقط

الغندور يسخر من الأهلي بعد هزيمته من الزمالك اليوم

بعد أيام من خلع الحجاب.. زوجة حمادة هلال تتعرض لحادث مروع.. ادعولها

ADS
 

نادية الجندي تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب صورة جديدة لها

نادية الجندي
نادية الجندي
Native
السبت، 25-09-2021 09:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها، مما أثر ضجة علي مواقع التواصل.
وبالرغم من أن الفنانة نادية الجندي تبلغ من العمر 75 عام، إلا أنها ظهرت في الصورة بإطلالة شبابية وهي ترتدي فستان طويل بالألوان الصيفية، مما حاز إعجاب متابعيها و نشروا تعليقات تدل علي إعجابهم بإطلالتها الجديدة.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي كان مسلسل " سكر زيادة " شاركها البطولة فيه الفنانة نبيلة عبيد و الفنانة هالة فاخر .
شاهد الصور..


 

إقرأ ايضا

فندق الاقدار

" فندق الأقدار" يتصدر التريند في الرياض

جامع عائشة وحسيبة

احتفالاً بيوم السياحة العالمي.. السياحة تنشر فيديو ترويجي لمحافظة المنوفية

طارق العريان ونجله

حقيقة إصابة الفنانة شيرين في مشاجرة نجل طارق العريان