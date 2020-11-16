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مليون دولار و 900 ألف ثمن " حمامة " زاجلة لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 16-11-2020 11:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
بيعت الحمامة الزاجلة " New Kim ، بمبلغ مليون دولار و 900 ألف دولار ، وارتفاع سعرها بسبب فوزها في العديد من سباقات المسافات المتوسطة 2018 .
وبيعت الحمامة في مزاد نظموه أمس في بلجيكا لرجال أعمال صيني مجهول الاسم بمبلغ مليون و 900 ألف دولار بالرغم من إنهم أحالوها للتقاعد منذ عامين تقريبا .
وسبب ارتفاع سعر " New Kim  " الزاجلة هو أنها فازت في 2018 بعدد من سباقات المسافات المتوسطة ويمكنها إنجاب عدد أكبر من حمام السلالة نفسها .
جدير بالذكر أن بلجيكا بها أكثر من 20 ألف مرب للحمام ، و الذكور من هذه السلالة يباع بسعر أعلي من الإناث لقدرته علي إنجاب عدد أكبر من السلالة نفسها .  
 

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