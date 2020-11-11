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مصدر يكشف أسرارا مثيرة عن سرقة حسام حبيب لأموال شيرين عبد الوهاب: هناك أزمة بالفعل

حسام حبيب
مصدر يكشف أسرارا مثيرة عن سرقة حسام حبيب لأموال شيرين عبد الوهاب: هناك أزمة بالفعل
 
الأربعاء، 11-11-2020 08:21 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر صحفية حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب بعد اتهامات للأخير بالاستيلاء على مالها بموجب توكيل إدارة أعمال حررته لها.

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر غير صحيح ، حيث أن حسام حبيب لم يمس أموال شيرين عبد الوهاب من قريب أو من بعيد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك بالفعل بعض الاختلافات في وجهات النظر بين شيرين وحسام حبيب بشأن إدارة الأخير لأعمالها مما جعل الخبر يتسرب إلى وسائل الإعلام.

كانت شيرين علقت تعليقا مقتضبا على الخبر قائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. احنا بألف خير .
 

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