مشهد صادم.. يخلع بنطاله ويظهر منطقة حساسة على الهواء

المراسلة



تعرضت مراسلة لإحدى القنوات التلفزيونية الأسترالية إلى تحرش على الهواء مباشرة من قبل مجموعة من المتسكعين بينها امرأة.

وأظهر مقطع الفيديو في البداية رجلا ثملا يقترب من المراسلة، لي ستيل من الخلف ليطل بوجهه من الشاشة، تلته امرأة تصرفت بوقاحة أكبر وتحرشت بالمراسلة بطريقة بذيئة.

وأكمل ثالث المشهد بفعل خادش من الدرجة الأولى، إذ أظهر عورته للجميع. ويبدو أن الكحول أثر على الحاضرين بشدة، ودفعهم إلى الخروج عن أطوارهم والتصرف بهذه الطريقة غير اللائقة.

