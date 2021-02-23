ليلى علوي : الراجل دا أنا كنت بترعش منه

الثلاثاء، 23-02-2021
02:07 م
إيمان هاني
روت الفنانة ليلى علوي ، بداية تجربتها الفنية و كيف تم اختيارها
لدور في فيلم "البؤساء"، قائلة:" عندما شاهدها المخرج عاطف سالم في
مسرحية "8 ستات" وكانت أول مسرحية لها بعد تقديمها لبرامج الأطفال وبعض الأعمال
الدرامية والسينمائية، ورشحها عاطف سالم وناهد شريف لفيلم "البؤساء"، معقبة:
"ديه كانت بداية مهمة جدا ليا، ومكنتش متوقعاها، ولا إني هترشح لدور زي ده أبدا".
وأوضحت علوي، خلال حوارها في برنامج "it’s
show time"، المذاع على قناة "سي بي سي"،
أنه لم يكن لديها مشاهد مع الفنان عادل أدهم، وكانت مشاهدها كلها مع الفنان فريد شوقي
،
معقبة: "الفنان فريد شوقي
شافني واتكلم معايا قبل التصوير"، وهذا كسر حاجز
الخوف عندي، هو انسان حبوب أوي وطيب ومرح وبيحب كل الناس".
وعن الفنان يوسف وهبي
، قالت إنه: "باشا له هيبة، وأنا
دخلت البيت بتاعه في التصوير، وكنت مرعوبة منه"، منوهة بأنها كانت تحضر للتصوير
بعد انتهاء اليوم الدراسي مباشرة، وذكرت موقفا مع الفنان يوسف وهبي
لكسر خوفها منه:
"بدأ يسألني انت بتحبي إيه وبتدرسي ايه، بس انا كنت بترعش منه".
وأضافت أن كل الممثلين الكبار الذين شاركت في أدوار معهم
في التمثيل كانت خبرة قوية لها، بالإضافة انهم استبشروا بها خيرا ونجاحا كبيرا، وانهم
كانوا داعمين لها بلا استثناء، وكانت حريصة دائمًا على تلقي النصائح منهم للتعلم أكثر.