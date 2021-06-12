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لمرضي السكر.. أحذر هذه الفواكه

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 12-06-2021 10:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر الفواكه من الأكلات المحببة التي يقبل عليها الجميع في أي وقت فإلي جانب طعمها اللذيذ المتنوع فهي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان من فيتامينات و أملاح معدنية.
وأشارت الدراسات الحديثة إلي أن هناك بعض أنواع من الفاكهة تعتبر خطر علي مريض السكر لأنها تعمل علي رفع مستوي السكر في الدم خاصة الأنواع التي تتحلل بسرعة، حسبما نشرت " صدي" .
ومن أهم هذه الفواكه التي تعمل علي زيادة السكر في الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات: البطيخ واليقطين والأناناس وعصير الفواكه والفاكهة المجففة، تعتبر أفضل ثمار الفاكهة المفيدة لمرضى السكرى، هي: البرتقال والفراولة وافوكادو والبرقوق والجريب فروت والتفاح والخوخ والموز والتوت.
 

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