الأحد، 23-05-2021
11:40 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذرت مني كيال،استشارية الأمراض الجرثومية في مستشفي براغ الجامعي مرضي
السكر
من أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالـ" الفطر الأسود ".
و أضافت خلال مداخلة هاتفية في قناة العربية أن بكتريا الفطر الأسود تتواجد
في الأجواء الرطبة لافتة إلي أن الفطر الأسود قد يتواجد داخل الأنابيب بالمستشفيات،
مضيفة: "كل ما كان مستوى المستشفى أفضل وكان في فلترة للجو نسبة وجود الفطر تصبح
أقل".
وعن علاقته بمرض السكر
ي، قالت كيال: "الفطر الأسود ينتشر
بين مرضى السكر
ي لضعف مناعتهم وارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم"، لافتة إلي أن "الجلوكوز
مناسب لنمو الفطريات، ومرضى الكوفيد
ممن لديهم السكر
ي أكثر عرضة من غيرهم للفطر الأسود".