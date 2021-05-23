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تحذيرات طبية لمرضي السكر من " الفطر الأسود"

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 23-05-2021 11:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذرت مني كيال،استشارية الأمراض الجرثومية في مستشفي براغ الجامعي مرضي السكر من أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالـ" الفطر الأسود ".
و أضافت خلال مداخلة هاتفية في قناة العربية أن بكتريا الفطر الأسود تتواجد في الأجواء الرطبة لافتة إلي أن الفطر الأسود قد يتواجد داخل الأنابيب بالمستشفيات، مضيفة: "كل ما كان مستوى المستشفى أفضل وكان في فلترة للجو نسبة وجود الفطر تصبح أقل".
وعن علاقته بمرض السكري، قالت كيال: "الفطر الأسود ينتشر بين مرضى السكري لضعف مناعتهم وارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم"، لافتة إلي أن "الجلوكوز مناسب لنمو الفطريات، ومرضى الكوفيد ممن لديهم السكري أكثر عرضة من غيرهم للفطر الأسود".
 

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