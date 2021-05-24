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لمدة 12 ساعة .. قطع المياه عن هذه المناطق في الجيزة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 24-05-2021 09:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع  المياه عن مناطق: ( شارع فيصل ومتفرعاته – شارع الهرم ومتفرعاته – كفر طهرمس – الطالبية – حسن محمد – الكوم الاخضر بحري وقبلي – حي بولاق الدكرور – المنشية – غطاطي – عزبة جبريل – كوم بكار – منطقة مشعل)، وذلك من الساعة 8 مساء يوم الأثنين الموافق 24/5/2021 وحتى الساعة 8 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/5/2021.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي حدوث تسريب بمحبس ١٠٠٠ مم، مما يستلزم تغييره، ووصلة بطول ٤ متر خط ١٠٠٠ مم بشارع فيصل الرئيسي، وتقوم الشركة حاليا بتجهيز وإعداد المهمات لبدء عملية الإصلاح مساء غد.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

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