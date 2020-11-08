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قرار صادم من " جوجل " خاص بهواتف الأندرويد

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 08-11-2020 01:57 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت شركة جوجل الأمريكية أنها ستوقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام الأندرويد خلال العام القادم .
و أشارت الشركة إلي أنها ستنتهي من تنفيذ قرارها بحلول سبتمبر 2021 وبناء عليه يستوجب علي أصحاب الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 7.1.1 و أنظمة قديمة العمل علي ترقية هواتفهم .
و قال خبراء التقنية أن إيقاف الدعم سيجعل بعض مستخدمي الهواتف التي تم بيعها قبل 2017 يجدون صعوبة في الوصول  لبعض المواقع الآمنة لذلك يجب ترقية نظام التشغيل أو الاستعانة بمتصفح " فاير فوكس" الذي يدعم بشكل مؤقت بعض مواقع الويب الآمنة .

 

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