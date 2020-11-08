الأحد، 08-11-2020
01:57 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت شركة جوجل
الأمريكية أنها ستوقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام
الأندرويد خلال العام القادم .
و أشارت الشركة إلي أنها ستنتهي من تنفيذ قرارها بحلول سبتمبر 2021 وبناء
عليه يستوجب علي أصحاب الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 7.1.1 و أنظمة قديمة
العمل علي ترقية هواتفهم .
و قال خبراء التقنية أن إيقاف الدعم سيجعل بعض مستخدمي الهواتف التي تم
بيعها قبل 2017 يجدون صعوبة في الوصول لبعض
المواقع الآمنة لذلك يجب ترقية نظام التشغيل أو الاستعانة بمتصفح " فاير
فوكس" الذي يدعم بشكل مؤقت بعض مواقع الويب الآمنة .