أظهر مقطع فيديو، لحظة تقشعر له الأبدان، عندما أوشكت أم على التقاط أفعى سامة مختبئة داخل غرفة ابنتها بعد أن ظننت أنها رباط حذاء.وكانت المرأة ، من سيدني بأستراليا، تنظف الغرفة يوم الجمعة (26 فبراير) عندما رأت الأفعى بين ألعاب وملابس ابنتها، لكنها لم تخف خائفة، حيث قامت بتصوير الثعبان بهدوء، بينما كانت ابنتها تتحدث معها بتوتر في الخلفية.وتساءلت ابنة المرأة: "لماذا هو ملفت للنظر؟"، وعلى الرغم من أنها أبدت قلقها، لكنها وصفته لاحقًا بأنه "لطيف جدًا". أم سكت ال أم وابنتها بعد ذلك الأفعى ووضعتها في الخارج على شجرة بعيدًا إلى بر ال أم ان. وقالت ال أم لراديو (2GB) في أستراليا "اعتقدت أنه كان رباط حذاء".وأضافت مازحة: "كنت سألتقطه بالفعل ثم فكرت:" أوه، سأقوم فقط بتشغيل الضوء وأرى ما هو".والثعابين ذات التاج الذهبي مستوطنة في أستراليا، وتفضل العيش في الغابات المطيرة حيث تصطاد السحالي والضفادع، معظمها في الليل.وكما يوحي اسمها، فإن رأسها يكتسي باللون البرتقالي، وباقي جسمها بنيًا داكنًا.يبلغ الحد الأقصى لطول الثعابين أقل من متر واحد (98 سم) وهي سامة، لكن السم ليس ضارًا بشكل خاص بالبشر.Fathy قام بالإرسال اليوم، الساعة 10:22 ص https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/horror-moment-mum-discovers-venomous-23588168 XMA Header Image Horror moment mum discovers snake in daughter's bedroom hiding among her toys dailystar.co.uk