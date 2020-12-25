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فيديو مؤثر لمصرية هدم الاحتلال منزلها.. ومواطنون لـ إسرائيل: فهمتم كلامها؟

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فيديو
 
الجمعة، 25-12-2020 04:32 م الطيب حسين
نشر أحمد الطنيخي، المؤرخ المهتم بجمع مواد مصرية نادرة ونشرها عبر حسابه على "فيس بوك"، مقطع فيديو لمواطنة مصرية هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلها.

وفي الفيديو تحكي السيدة كيف هدم الاحتلال منزلها هي وأسرتها وكيف شردهم حتى غادروا مكانهم على عربة نصف نقل.

ووجهت السيدة المصرية التي تظهر في الفيديو رسائل قوية مشيرة إلى أنه لو رأت الإسرائيلي الذي هدم بيتها لـ"قطمت رأسه".

وعلق الطنيخي على الفيديو بقوله موجها كالامه لحساب الخارجية الإسرائيلية على فيس بوك: "فهمتم كلامها"؟



 

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