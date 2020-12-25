فيديو مؤثر لمصرية هدم الاحتلال منزلها.. ومواطنون لـ إسرائيل: فهمتم كلامها؟

الجمعة، 25-12-2020
04:32 م
الطيب حسين
نشر أحمد الطنيخي، المؤرخ المهتم بجمع مواد مصرية نادرة ونشرها عبر حسابه على "فيس بوك"، مقطع فيديو لمواطنة مصرية هدم الاحتلال
الإسرائيل
ي منزلها.
وفي الفيديو تحكي السيدة كيف هدم الاحتلال
منزلها هي وأسرتها وكيف شردهم حتى غادروا مكانهم على عربة نصف نقل.
ووجهت السيدة المصرية التي تظهر في الفيديو رسائل قوية مشيرة إلى أنه لو رأت الإسرائيل
ي الذي هدم بيتها لـ"قطمت رأسه".
وعلق الطنيخي على الفيديو بقوله موجها كالامه لحساب الخارجية الإسرائيل
ية على فيس بوك: "فهمتم كلامها"؟