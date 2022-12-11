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فيديو.. شاعر شهير يفضح سن إليسا الحقيقي ويطالبها بالاعتزال

151943
إليسا
Native
Teads
الأحد، 11-12-2022 02:01 م

عاود الشاعر اللبناني أحمد ماضي مهاجمة مواطنته الفنانة إليسا بالسخرية من "سنها"، وذلك بعد خلاف حاد دبّ بينهما قبل نحو شهرين، بسبب أغنية "أنا وبس".

وأثناء استضافة الفنان "ماضي" في برنامج على قناة "الآن"، وسؤاله عمّن ينصحه باعتزال الفن، أجاب بسرعة "إليسا".

رد الشاعر أحمد ماضي على سبب رغبته في اعتزال إليسا أنها قطعت سن الـ56 عاما، معلقا بسخرية: "أنا كنت صغير لما كانت باستديو الفن، كنت طفل بعدني، أنا شعري كلو أبيض صار".
وأردف بالقول، ردا على اعتراض المقدم أنها ما زالت صغيرة بالسن: "خلص شو صغيرة، قطعت 56 شو صغيرة، أنا كنت صغير لما كانت باستديو الفن، كنت طفل بعدني، أنا شعري كلو أبيض صار".
ويأتي تصعيد أحمد ماضي لخلافه مع أليسا، بعد نحو شهرين من لقاء إعلامي أجرته، بسبب عدم ذكر إليسا لاسم ماضي في اللقاء بعد حفل أحيته في لبنان، حيث تحدثت عن أغنية "أنا وبس"، قائلة إنها من كلمات (وأشارت إلى زياد برجي) ليرد زياد قائلا إنها من كلمات أحمد ماضي.

ومن غير المعروف إن كانت إليسا قد وقعت سهوا في الخطأ أم تعمدت ذلك، إلا أن الواقعة أثارت غضب الشاعر اللبناني، ليشنّ عليها حملة من التهديدات والإساءات.
وعلق ماضي على تجاهل اسمه من خلال تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "كل واحد بيعمل بأصلو.. كرمال خيي زياد عطيتا الأغنية، وكرمال خيي زياد ما رح رد عليها.. رح اترك الرد لضمير الناس".

فيما ردت عليه الفنانة اللبنانية عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل الحكي على الخاص أو واتساب لتضل صورته حلوة، بس أنا شفت الوجه الحقيقي تبعه اليوم وحقيقة أنا كتير مصدومة من التنين وأكيد أكيد أكيد هيدا آخر تعاون معهم، الغنية ملكي فأكيد أنا رح نزلا ولأني وعدت الناس فيها كمان".

وما لبث أن احتدّ الخلاف بين ماضي وإليسا، ليعلن كل من الطرفين مقاضاة الآخر.
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