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فنان شهير: عملت كل حاجة غلط في حياتي .. لكن هذا الموقف خلاني أتوب وحجيت 14 مرة

فنان
فنان شهير: عملت كل حاجة غلط في حياتي .. لكن هذا الموقف خلاني أتوب وحجيت 14 مرة
 
الإثنين، 15-02-2021 08:46 ص أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو قديما للفنان المصري الراحل سعيد صالح.

وسًئل صالح عن أسباب قيامه بالحج 14 مرة ليجيب قائلا: أنا كنت شاب وبعمل كل حاجة غلط .. ثم دخلت السجن وكان فيه شخص هناك اسمه عم يوسف أرسل لي لزيارته في زنزانة لكني رفضت وبعدها ذهبت له.

وأضاف: وجدت زنازنة مليئة بالطعام والمساجين ويذهب إليها كل الناس ، وقتها صعدنا لأعلى دور في السجن وظللنا نجري ثم باغتني بسؤال (أنت مش عايز ربنا يكلمك؟) ؟.. فقلت له (ربنا يكلمني أنا؟) .. فقال (أيوة اقرأ القرآن وهتحس بدا) .. بعدها بدأت أقرأ القرآن وأحفظ بعض الآيات وأتلوها عليه ثم بدأت أصلي وأصوم ووجدت أن فترة السجن مرت جميلة جدا ، وعندما خرجت خططت لتأدية العمرة لكن وفقني الله للحج وبعدها حجيت 14 مرة.
 

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