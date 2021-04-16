الجمعة 16 أبريل 2021
توقيت مصر 21:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشرة.. شاهد نهائي دوري اليد بين الأهلي والزمالك

السعودية تقدم مبلغًا ضخمًا لمواجهة كورونا

بالفيديو.. ويزو تنهال بالضرب على رامز جلال بشكل عنيف

فنانة شهيرة تفتح النار على رامز جلال

بالصور.. عرض حذاء مغني شهير للبيع بمليون دولار

حسام البدري: أنا أهلاوي.. ونادم على تجربة بيراميدز

هالة صدقي: زوج هذه الفنانة صنع مشكلة كبرى بيني وبينها .. وعادل إمام لم يتدخل

أغرب قوانين القيادة في العالم: من منع استخدام الملابس لحظر شرب الماء

رئيس شركة "فايزر" يفجر مفاجاة حول جرعات لقاح كورونا

أسد يفترس صاحبه شرق العاصمة السعودية الرياض

ADS
 

فنانة شهيرة تفتح النار على رامز جلال

329624_0
فنانة شهيرة تفتح النار على رامز جلال
 
الجمعة، 16-04-2021 06:15 م
شنت الفنانة المشهورة، نادية مصطفى، هجومًا لاذعًا على الفنان رامز جلال.

وجاء هذا بسبب سخريته من زوجها الفنان، أركان فؤاد، خلال حلقة أمس، من برنامج "رامز عقله طار".

وكتبت نادية مصطفى في منشور عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" مهاجمة رامز جلال.

وانتقدت ما قاله رامز جلال لحمو بيكا بأنه لا يستطيع السير أو اللعب جيدا داخل إحدى الألعاب "بسبب حذاء أركان فؤاد الذي يرتديه".

وكتبت نادية مصطفى قائلة: "مفهمتش إيه الايفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله مانت لازم تقع مانت لابس جزمة أركان فؤاد، وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول".

وتابعت نادية : "مش كفاية بيتريق على اللي جايبهم هيتريق كمان على الناس المحترمة اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم".


 

إقرأ ايضا

4202116181818363252147

بالفيديو.. ويزو تنهال بالضرب على رامز جلال بشكل عنيف

هالة-صدقي

هالة صدقي: زوج هذه الفنانة صنع مشكلة كبرى بيني وبينها .. وعادل إمام لم يتدخل

download

«عثمان بن أرطغرل» يحتفل بعيد ميلاد طفله

أخبار متعلقة

رامز عقله طار

قبل عرض أولى حلقات برنامج " رامز عقله طار " .. هؤلاء النجوم اعترفوا بفبركة مقلب رامز جلال

رامز عقله طار

بعد الإعلان عن البوستر الرسمي لبرنامج " رامز عقله طار " .. فنانون اعترفوا بفبركة مقالب رامز جلال