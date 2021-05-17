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فنانة شهيرة تثير الغضب بفيديو ساخر عن ما يحدث في فلسطين

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الإثنين، 17-05-2021 11:45 ص

أحدثت الفنانة الأردنية الشهيرة زين كرزون، حالة من الجدل والغضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن هاجمت من وصفتهم بـ"المتباكين" على القضية الفلسطينية.
وظهرت الفنانة الأردنية، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة، وقالت إن الفلسطينيين يعانون منذ آلاف السنين، والبعض يترك ما يحدث في بلده وكل ما يعاني منه، ولا يفعل شيئا سوى أن يهاجم وينتقد الأخرين بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأضافت: "لم أظهر اليوم لكي أبرر، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن حبي لفلسطين.. أنا أعمل ما باستطاعتي.. نحن لسنا مؤثرين في هذه القضية (الفلسطينية)، وهذه القضية ليست بحاجة لأناس مثلنا ليقولوا للعالم أحبوا فلسطين، ومن يحب فلسطين لا يحتاج لأحد أن يقول له أحب فلسطين".
وإثر ذلك تعرّضت زين للكثير من الإنتقادت والهجوم من قِبل بعض المتابعين، الذين إتهموها بأنها "تسيء للقضية الفلسطينية والمتعاطفين معها"، لكنها ردّت على الإنتقادات وقالت في مقطع فيديو: "اللي إنتقدوني ما بحبو فلسطين اكتر مني بس لساتني عند رأيي باللي حكيته مبارح وما بقصد التقليل من شأن القضية متل ما حاول الكتير يأولها".
 

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