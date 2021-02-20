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عروس تضع زوجها في موقف مُحرج وتطلب أمرًا "غير لائق" في حفل الزفاف

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م
 
السبت، 20-02-2021 11:40 ص
أقدمت عروس على وضع زوجها في موقف محرج للغاية، بعدما تجرأت وطلبت من المعازيم أمرا غريبا.
وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية ، فإن ريد البالغ من العمر 29 عاما، روى موقف محرج حدث في حفل زفافه منذ 3 سنوات وقع خلاله في مأزق  شديد امام الضيوف بسبب عفوية زوجته .
قامت السيدة روين زوجته البالغة من العمر 25 عاما ، بالقيام بحركة غير لائقة امام الضيوف، و لكنه وصفها بأنها نابعة من عفويتها التي تشبه عفوية الاطفال و لكن وضعت الجميع في موقف محرج .
طالبت روين من الضيوف أن يتبرعوا لهم بالمال ليساعدوهم في السفر لقضاء شهر العسل لأنهم لا يملكون المال الكافي للسفر و ان تكلفة حفل الزفاف كانت ضخمة  فلم يتبقى ما يكفي للسفر، و لم تكتفي بذلك بل طالبت منهم عدم احضار هدايا و الاكتفاء بإعطائهم الأموال .
شعر الشاب بالحرج الشديد من الكلام الذي وجهته زوجته للضيوف بكل عفوية و لكن لم يفهم الضيوف في حفل الزفاف انها مزحة و قاموا بإعطاء العريس مالا وفيرا في نهاية الزفاف تنفيذا لرغبة زوجته إلا أنه رفض أخذه وأكد لهم أنها تمزح فقط.
 

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