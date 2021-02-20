السبت، 20-02-2021
11:40 ص
أقدمت عروس
على وضع زوج
ها في موقف محرج للغاية، بعدما
تجرأت وطلبت من المعازيم أمرا غريبا.
وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية ، فإن ريد البالغ
من العمر 29 عاما، روى موقف محرج حدث في حفل زفافه منذ 3 سنوات وقع خلاله في مأزق شديد امام الضيوف بسبب عفوية زوج
ته .
قامت السيدة روين زوج
ته البالغة من العمر 25 عاما ، بالقيام
بحركة غير لائق
ة امام الضيوف، و لكنه وصفها بأنها نابعة من عفويتها التي تشبه عفوية
الاطفال و لكن وضعت الجميع في موقف محرج .
طالبت روين من الضيوف أن يتبرعوا لهم بالمال ليساعدوهم في
السفر لقضاء شهر العسل لأنهم لا يملكون المال الكافي للسفر و ان تكلفة حفل الزفاف
كانت
ضخمة فلم يتبقى ما يكفي للسفر، و لم تكتفي
بذلك بل طالبت منهم عدم احضار هدايا و الاكتفاء بإعطائهم الأموال .
شعر الشاب بالحرج الشديد من الكلام الذي وجهته زوج
ته للضيوف
بكل عفوية و لكن لم يفهم الضيوف في حفل الزفاف
انها مزحة و قاموا بإعطاء العريس
مالا
وفيرا في نهاية الزفاف تنفيذا لرغبة زوج
ته إلا أنه رفض أخذه وأكد لهم أنها تمزح فقط.