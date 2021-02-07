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عروس تفاجيء الجميع وتغادر حفل الزفاف والسبب صادم

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عروس
 
الأحد، 07-02-2021 03:24 م المصريون

فوجيء الحضور بالعروس تغادر حفل الزفاف بشكل غير طبيعي مهرولة، دون معرفة الأسباب، الأمر الذي أثار الجدل حول ما حدث.
وفي التفاصيل فقد ذكرت عروس بريطانية بالغة، من العمر 22 عاما، أنها تعرضت لموقف سخيف في حفل زفافها بسبب شرائها لفستان ضيق، وفقد اشترت الفستان قبل الزفاف بحوالي شهرين ولم تلتفت لأنها تأكل بشراهة في تلك الفترة وزاد وزنها 10 كيلو جرام" على حد قولها"، حسب ما ورد في صحيفة "ميترو.

ارتدت العروس الفستان في صباح يوم الزفاف وشعرت أنها لا تشعر بالراحة ولكن لا يوجد خيار أمامها سوى ارتداء ذلك الفستان فلا يوجد وقت لاختيار آخر.

شعرت العروس بشيء ما غير طبيعي في الفستان وكأنه ينشق من الخلف، طلبت الشابة من صديقتها أن تقترب منها وسألتها ما إذا كان الفستان به شيء ما غريب من الخاف، صدمتها صديقتها أن به قطع كبير من الخلف.

فرت العروس من قاعة الزفاف بشكل مفاجئ أذهل الحضور، وطالبت من والدتها أن تخبر الجميع بأنها بخير ولكنها أصيبت بالغثيان .
 

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