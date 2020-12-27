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عروس تُصدم في أول ليلة مع عريسها والسبب حماتها

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عروس تُصدم في أول ليلة مع عريسها والسبب حماتها

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فتاة
 
الأحد، 27-12-2020 10:31 ص المصريون
حالة من الصدمة انتابت عروس في حفل زفافها وأول ليلة لها مع عريسها، بسبب ما قامت به حماةها دون علمها.
وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن العروس "ميان" تعرضت لموقف محرج للغاية أمام أصدقائها حينما رفضت حماةها دخولهم حفل الزفاف دون علم العروس.
سألت ميان، والدتها أكثر من مرة عن أصدقائها ولكن الإجابة كانت "لم يحضر أحد منهم" فقد كانت وحيدة في ذلك اليوم برغم أنها اتفقت مع زوجها علي حضور عدد كبير من أصدقائها ولم يعترض.
انتهى اليوم وحاولت العروس الحزينة أن تتأقلم مع الأجواء وألا تظهر بوجه عبوس ولكن اكتشفت الحقيقة المؤلمة صباح اليوم الأول لزواجها حينما فتحت هاتفها لتفهم من الذي تسبب في عدم تواجد أصدقائها. 
قالت صديقة ميان إن والدة زوجها استقبلتهم بطريقة غير جيدة على البوابة وأكدت لهم أنه لا يوجد مكان لهم وأنها تخشى من الإصابة بكورونا وأن عددهم كبير وقد يكون أحدهم منهم مصاب بالفيروس ورفضت دخولهم بحجة خوفها من تفشي الفيروس ووصوله للعريس والعروس
جدير بالذكر أن العروس أكدت أن كل أصدقاء وجيران العريس جضروا الزفاف ويبدو أنه لا علاقة للأمر بالفيروس ولكنه مجرد فعل استفزازي.
 

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