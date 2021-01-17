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سمير صبري يفجر مفاجأة جديدة عن مقتل سعاد حسني: قدمت حل اللغز لكن الناس لم تنتبه

سمير صبري
سمير صبري يفجر مفاجأة جديدة عن مقتل سعاد حسني: قدمت حل اللغز لكن الناس لم تنتبه
 
الأحد، 17-01-2021 08:36 ص المصريون
كشف الفنان سمير صبري أنه أجرى تحقيقا استقصائيا عقب وفاة الفنانة سعاد حسني وتمت إذاعته في التلفزيون.

وأضاف في لقاء مع برنامج "واحد من الناس": تقرير الطب الشرعي المصري وفي لندن أكد أن جمجمة سعاد حسني سلمية وبالتالي هذا يؤكد أنها لم تلقي بنفسها من أعلى.

وأضاف: أظن أنه تم قتل سعاد حسني إثر مشاجرة مع شخص ما وتم ترك جثمانها في الشارع ولا يوجد انتحار أو شيء من هذا القبيل .

وأردف: أعرف صاحبة الشقة التي كانت تقيم فيها سعاد حسني وعندما سألتها عن آخر لقاء جمعها بالسندريلا كان كلامها متضاربا.
 

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