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طلاق عروس سعودية ليلة الدخلة بـ"الثلاثة" لسبب صادم

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ارشيفية
الأحد، 15-10-2023 11:21 ص


كشفت فتاة سعودية عن سبب غريب لطلاقها من زوجها ليلة الدخلة وعادت إلى أهلها بفستان العرس رغم زواجهما عن حب.

 

احتكاك أخت العريس معها

 

وقالت الفتاة في رسائل متداولة أن شقيقة العريس هي السبب بعدما دخلت عليها في قاعة الزفاف وهي في جلسة تصوير مع صديقاتها ووجهت لها كلمات غاضبة حيث قالت أخت العريس: " خير تاركته برا وتصورين وتتضحكين هنا زي الهبلا، وهو ينتظرك يصور معك إيش حضرتك وترمي فلاش المصورة بالأرض، وتولع بينهم".

 

وأوضحت الفتاة أن المصورة وقعت معها عقد تعويض في حال حدث أي ضرر لها مشيرة إلى أنها ستدفع ثمن الفلاش الذي سقط على الأرض والذي يبلغ ثمنه 9 آلاف ريال.

 

طرد صديقاتها

 

وتابعت الفتاة : طلعت محرشتهم أمه ومحرشة العريس وقت تصويري مع صديقاتي الكل فجأة شاش واتهاوش مع أخته وترتفع أصواتنا وقامت المنسقة حقت القاعة تقول لصديقاتي يطلعون وفعلا طلعوا، ودخل هو وأخذنا وعطينا أمه وخواته فيه ، قامت أمه تزيد النار حطب تقول ذي اللي أنت اخترتها ما تسوى فلانة بنت فلان، وواصلت أم العريس: لو أنك شايفها على الكوشة شلون تطالعنا وتخز وتعطينا مقفاها كل ما رقصنا معها ماهي شايفتنا إلا عند مواطيها ما ترقص إلا مع أهلها.

 

ردة فعل العريس

 

وتابعت العروس : قام هو انهبل، قال ذي أولها ينعاف تاليها صوتك واصل الشارع على أمي وخواتي ويطلق بالثلاث ويطلع، وتابعت : " قعدت بالفستان لحالي جلست ساعة أطالعهم بدون ردة فعل أو كلام، دموعي تنزل بدون ما أرمش وقاعدة كذا أطالع للحين ما نزلت لي دمعة، وهي والله كذابة آني ما سويت شي من هذا محترمتهم ومتربية مب حركاتي، هو المشكلة يدري وكان يحذرني من أخته الكبيرة بس فجأة صار ينصفهم علي.

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