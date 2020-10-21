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ضبط كويتية شهيرة بسبب «تجاوزات جنسية» على «سناب شات»

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ارشيفية
 
الأربعاء، 21-10-2020 03:18 م محمد فضل
ضبطت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت، فتاة صاحبة حساب شهير على احد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التجاوزات الجنسية والتحريض على ارتكابها.
وأقرت صاحبة حساب "عالم حواء"- حسب صحف محلية-، الذي ينشر محتواه عبر تطبيق ”سناب شات“، عند مواجهتها بالتهم الموجهة إليها، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.
جدير بالذكر أنه قد تم إبعاد الفاشينيستا اللبنانية سازديل والإيرانية شيرين بهمن بتهم مشابهة وذلك قبل يومين.
وكان من أبرز الذين تم إبعادهم عن الكويت مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى غفوري، والشهير بشهاب ملح إنستغرام، قبل نحو شهرين من الآن، بتهمة نشر مقاطع مخلة بالآداب.
 

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