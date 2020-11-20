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صافيناز تجري مسابقة لاختيار شريك حياتها.. هذه شروط المشاركة

صافيناز
صافيناز
 
الجمعة، 20-11-2020 12:20 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الراقصة الاستعراضية صافيناز أنها ستجري مسابقة لاختيار شريك حياتها ،  مؤكدة أنها ستتزوج من تريد .
و قالت في تصريحات إعلامية أن من أهم شروط المشاركة في المسابقة هي أن يكون العريس المتقدم صغير في السن ، لافتة إلي أنها رفضت الزواج من أثرياء في الخليج سرا بسبب أنهم كبار في السن .
و أشارت إلي أن زوجها السابق كان يتطلع لغيرها من النساء " عينه زايغة " مؤكدة أن عقد عمل في البحرين هو كان السبب الرئيسي في طلاقها منه .
يذكر أن صافينار أو صافيناز جوريان هي راقصة شرقية و ممثلة أرمينية روسية من مواليد 1983 في الاتحاد السوفيتي .
 

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