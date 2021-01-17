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شهادة خطيرة لـ مديحة كامل كشفت عن المتسبب في مقتل عمر خورشيد

عمر خورشيد
شهادة خطيرة لـ مديحة كامل كشفت عن المتسبب في مقتل عمر خورشيد
 
الأحد، 17-01-2021 07:13 ص أحمد عادل شعبان
علق الإعلامي محمد الباز - مقدم برنامج "آخر النهار" - على الجدل المثار حول اتهام أسرة الفنان الراحل عمر خورشيد لصفوت الشريف بالتسبب في مقتله.

وقال الباز في برنامجه: مينفعش أي حد يقول أي حاجة .. اللي حصل كالتالي .. عمر خورشيد كان شغال في مكان بيعزف وكان معاه زوجته دينا خورشيد والفنانة مديحة كامل.

وأضاف: الفنانة مديحة كامل قالت إن بعد ما ركبوا عربية عمر خورشيد كان فيه سيارة معينة بتطاردهم وهذه السيارة خبطت سيارة عمر خورشيد من ناحية الباب لدرجة أن عمر سقط من الزجاج الأمامي للسيارة.

وتابعت : هؤلاء الناس نزلوا من سيارتهم لكي يتأكدوا أن عمر خورشيد مات ثم ركبوا سيارتهم وهربوا
 

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