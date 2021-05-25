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شمس الكويتية تثير الجدل في كليبها الجديد بأوضاع جريئة

شمس الكويتية
شمس الكويتية
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 08:08 م محمد فضل
شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوم واسع على الفنانة شمس الكويتية بعد طرحها كليبها الجديد بعنوان "معلية" التي غنتها باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين.

وإعتبر متابعيها أن المشاهد في الكليب حملت الكثير من الإيحاءات خصوصاً مع ظهورها في حوض السباحة ومستلقية على أريكة.

وكانت شمس قد صدمت المتابعين بعد أن كشفت أنها بقيت لمدة 20 دقيقة في حفرة تشبه المدفن، وأنها شعرت بالأمان وأن المكان أفضل من العالم الخارجي.

وأشارت شمس خلال حلولها ضيفة في برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، أنها عانت من الشعور بالذنب تجاه والدتها، وإضطرارها الى السفر بسبب ظروف العمل.

وإعترفت بأن أخطاءها غير متعمدة وأن بعض الاشخاص قسوا عليها، عندما تمنوا أن تبقى في الحفرة.
 

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