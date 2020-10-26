الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

شاهد.. لحظة سرقة هاتف مراسل أرجنتيني على الهواء

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
 
الإثنين، 26-10-2020 02:30 م إيمان هاني
عرض برنامج "منصات"، المذاع عبر فضائية سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد لحظة سرقة هاتف مراسل قناة محلية أرجنتيني خلال إجراء تقرير في إحدى المناطق المشتهرة بزيادة معدلات الجريمة.
والمراسل "دييجو دي ماركو" هو صحفي ميداني يعمل لدى القناة التاسعة في الأرجنتين، ويغطي الكثير من القصص السياسية والمعيشية وأيضاً يبحث عن قصص الجرائم التي تحدث في
الأرجنتين، لكنه أصبح هو نفسه ضحية لجريمة سرقة وعلى الهواء مباشرة .
وقبل ثوانٍ من الظهور ضمن نشرة الأخبار، أتى شخص مجهول من خلف الكاميرا وسرق الهاتف ولاذ بالفرار أمام مشاهدي هذه المحطة المحلية، ليصبح هذا المشهد وهذه النشرة هي الأكثر مشاهدة في الأرجنتين خلال ساعات.

شاهد الفيديو..

 

إقرأ ايضا

جمس بوند

وفاة جيمس بوند عن عمر 90 عامًا

حمو-بيكا-1-1

عاجل.. حبس حمو بيكا عامين

جثة

وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

حبس الطفلة قاتلة والدتها بتحريض زوجة والدها

فتاة تقتل صديقتها الحامل لسرقة جنينها