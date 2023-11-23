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شاهد.. فتاة سعودية ضخمة تحترف الملاكمة

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الفتاة
الخميس، 23-11-2023 10:39 ص

عرض برنامج "الراصد" السعودي،  تقريراً عن الملاكمة السعودية "نجاح الحسان" التي احترفت رياضة الملاكمة، وفتحت صالتها الرياضية بدعم من بنك التنمية.
وقالت "نجاح الحسان"، في حديثها: "الحلم بدأ معايا من عام 2006، كنت أتدرب على الملاكمة في المنزل، تحول الحلم إلى واقع عام 2021".
وأضافت: "المبلغ اللي كان معي في البداية حوالي مليون ريال، ثم جاءني دعم من بنك التنمية".
وتابعت: "المستقبل واعد جداً وأشوف الطريق أمامي مزدهر للملاكمة، بعض أفراد المجتمع كانوا غير متقبلين لهذه اللعبة في البداية، ولكن تغيرت هذه الأفكار بعد ذلك".


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