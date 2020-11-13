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شاهد.. تمساح عملاق يقتحم ملعب ويثير الفزع

تمساح عملاق يقتحم ملعب
تمساح عملاق يقتحم ملعب
 
الجمعة، 13-11-2020 10:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
اقتحم تمساح ضخم اقتحم ملعب للجولف في مدينة نيبلز بفلوريدا الأمريكية ، مما أصار الرعب بين العاملين في الملعب .
و وثق بعض العاملين مقطع فيديو للتمساح وهو يتجول في المساحات الخضراء بملعب " فالنسيا " للجولف .
وبالرغم من هذا الرعب إلا أن سكان الولاية اعتادوا علي وجود التماسيح حيث يبلغ عددها مليون و 300 ألف تمساح ويتراوح متوسط أعمارها ما بين 70 و 100 عام .
جدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن 5 وفيات مرتبطة بالتماسيح في الولاية منذ سنة 2010 ، إلا أن الأرقام المسجلة منذ عام 1948 و 2018 وصل إلي 24 حالة وفاة بسبب هجوم التماسيح ، وكانت أخرها في يونيو 2018 عندما لاقت السيدة شيزوكا ماتسوكي البالغة من العمر 47 عام حتفها بسبب تمساح يبلغ  طوله 12 قدم ، جنوب شرق فورت لودرديل .
 

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