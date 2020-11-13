شاهد.. تمساح عملاق يقتحم ملعب ويثير الفزع

اقتحم تمساح ضخم اقتحم ملعب للجولف في مدينة نيبلز بفلوريدا الأمريكية ، مما
أصار الرعب بين العاملين في الملعب .
و وثق بعض العاملين مقطع فيديو للتمساح وهو يتجول في المساحات الخضراء
بملعب " فالنسيا " للجولف .
وبالرغم من هذا الرعب إلا أن سكان الولاية اعتادوا علي وجود التماسيح حيث
يبلغ عددها مليون و 300 ألف تمساح ويتراوح متوسط أعمارها ما بين 70 و 100 عام .
جدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن 5 وفيات مرتبطة بالتماسيح في الولاية منذ
سنة 2010 ، إلا أن الأرقام المسجلة منذ عام 1948 و 2018 وصل إلي 24 حالة وفاة بسبب
هجوم التماسيح ، وكانت أخرها في يونيو 2018 عندما لاقت السيدة شيزوكا ماتسوكي
البالغة من العمر 47 عام حتفها بسبب تمساح يبلغ طوله 12 قدم ، جنوب شرق فورت لودرديل .