شاهد.. ألم وكحة 12 ساعة والنتيجة مفاجأة صادمة في أذنه
ارشيفية
الأحد، 13-12-202002:10 ممتابعات- أمينة عبد العال
لم يكن يتصور الفلبيني ، ليو أوريندين ، البالغ
من العمر 39عام ،أن الألم الذي يعاني منه في أذنه أو تلك الكحةالمؤلمة سببها حشرة
تسللت إلي أذنه .
و بعد عودته إلي
منزله من عمله فقرر أن يستريح قليلا بعد يوم عمل شاق ،إلا أنه استيقظ فجأة علي ألم
لا يطاق في أذنه وشعر بشيء يخدش أذمه من الداخل ، وخاف من الذهاب إلي المستشفي حتى
لا يصاب بفيروس " كورونا" ، فقامت زوجته بالاتصال بابن عمه للمساعدة.
و استمرت معاناته مع
الألم و الكحة لمدة 12 ساعة متواصلة ولم تنتهي معاناته إلا بعد أن تمكن قريبه من
إخراج "صرصور "ميت من أذنه يبلغ طوله حوالي 3 سم .
وأشار الطبيب الذي
كشف عليه بعد ذلك إلي أنه كان محظوظ جدا حيث أن طبلة أذنه تبدو طبيعية ولم تصب بأي
ضرر من تواجد الحشرة بداخلها .