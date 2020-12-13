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شاهد.. ألم وكحة 12 ساعة والنتيجة مفاجأة صادمة في أذنه

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 13-12-2020 02:10 م متابعات- أمينة عبد العال
 لم يكن يتصور الفلبيني ، ليو أوريندين ، البالغ من العمر 39عام ،أن الألم الذي يعاني منه في أذنه أو تلك الكحة المؤلمة سببها حشرة تسللت إلي أذنه .
و بعد عودته إلي منزله من عمله فقرر أن يستريح قليلا بعد يوم عمل شاق ،إلا أنه استيقظ فجأة علي ألم لا يطاق في أذنه وشعر بشيء يخدش أذمه من الداخل ، وخاف من الذهاب إلي المستشفي حتى لا يصاب بفيروس " كورونا" ، فقامت زوجته بالاتصال بابن عمه للمساعدة.
و استمرت معاناته مع الألم و الكحة لمدة 12 ساعة متواصلة ولم تنتهي معاناته إلا بعد أن تمكن قريبه من إخراج "صرصور "ميت من أذنه يبلغ طوله حوالي 3 سم .
وأشار الطبيب الذي كشف عليه بعد ذلك إلي أنه كان محظوظ جدا حيث أن طبلة أذنه تبدو طبيعية ولم تصب بأي ضرر من تواجد الحشرة بداخلها .
 

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