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سيدة خليجية تعود للحياة بعد 27 سنة .. ونجلها يروي عدة مفاجآت عنها

سيدة خليجية
سيدة خليجية تعود للحياة بعد 27 سنة .. ونجلها يروي عدة مفاجآت عنها
 
الثلاثاء، 01-12-2020 08:23 ص أحمد عادل شعبان
عرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قصة طريفة حدثت في إحدى الدول الخليجية لسيدة عادت للحياة بعد غيبوبة 27 سنة.

وقال عمر أحمد - نجل السيدة العائدة - إنها دخلت في غيبوبة منذ 27 سنة وكان عمره 4 سنوات.

وقال: كنت أتحدث معها وهي في الغيبوبة وكنت أتحدث معها في مشكلة تخصني ، وبعدها سمعت منها صرخة والأطباء لم يجدوا شيئا غريبا.

وأضاف: في اليوم التالي سمعت صوت يناديني وفجأة وجدت أن أمي تتكلم وتنادي علي وطلبت رأي الأطباء ولاحظوا أنها بدأت تتكلم وعادت للحياة مرة أخرى وقالت لي إنها كانت تسمعنا .


 

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