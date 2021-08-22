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سلمان خان يثير غضب معجبيه بتصرف غير لائق

سلمان خان
سلمان خان
Native
الأحد، 22-08-2021 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية الهندية مقطع فيديو للفنان الهندي سلمان خان و هو يوثق لقطة غير لائة له وهو يتخطي طوابير الفحص الأمني في مطار " مومباي " ليركب طائرته .
و يظهر الفنان سلمان خان في مقطع الفيديو  وهو يدخل مطار " مومباي" ليركب طائرته التي ستقله إلي روسيا و أظهرته و هو يتخطي طوابير الأمن حتي لا ينتظر مع الناس .
وبالرغم من أن سلمان خان خلع كمامته حتى يتعرف علي ضابط الأمن، إلا أن الأخير رفض إدخاله وطلب منه أن يعود ليقف في الطابور مثل أي شخص .
شاهد الفيديو..
https://static.slaati.com/2021/08/TwitterVid.mp4
 

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