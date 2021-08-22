سلمان خان يثير غضب معجبيه بتصرف غير لائق

الأحد، 22-08-2021
09:09 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية الهندية مقطع فيديو للفنان الهندي سلمان خان
و هو يوثق لقطة غير لائة له وهو يتخطي طوابير الفحص الأمني في مطار " مومباي
" ليركب طائرته .
و يظهر الفنان سلمان خان
في مقطع الفيديو وهو يدخل مطار " مومباي
" ليركب طائرته التي ستقله إلي روسيا
و
أظهرته و هو يتخطي طوابير الأمن حتي لا ينتظر مع الناس .
وبالرغم من أن سلمان خان
خلع كمامته حتى يتعرف علي ضابط الأمن، إلا أن
الأخير رفض إدخاله وطلب منه أن يعود ليقف في الطابور مثل أي شخص .
شاهد الفيديو..
https://static.slaati.com/2021/08/TwitterVid.mp4