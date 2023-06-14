سرب نحل يتسبب في إلغاء مباراة كرة قدم.. طارد لاعبًا بعينه (فيديو)





تسبب سرب من النحل في إلغاء مباراة كرة القدم بدوري الدرجات الدنيا في ألمانيا، بعد هجومه على بعض اللاعبين.

وتوقفت المباراة التي جمعت فريقي تهالهايم وجرونستاتل في ولاية ساكسونيا الألمانية، بعد 8 دقائق من بدايتها بسبب انتشار النحل.

وقال مسؤول فريق تهالهايم، توماس دريشيل، لوكالة الأنباء الألمانية: "أحد لاعبينا سدد الكرة فوق العارضة وكان هناك على ما يبدو سرب نحل".

ويقال إن اللون البراق للقميص الذي يرتديه حارس مرمى جرونستاتل ربما ساهم في خروج سرب النحل، وتعرض حارس الفريق للسع أكثر من مرة.

وأضاف "دريشيل": "الحارس ركض باتجاه وسط الملعب، لكن النحل طارده ولحق به ثم انتشر في كل أرجاء الملعب، لذا لم نتمكن من استكمال المباراة".

وأعرب مسؤول الفريق الألماني عن دهشته البالغة من هجوم سرب النحل وتسببه في وقف المباراة، مؤكدًا أنه لم يسبق له التعرض لمثل هذا الموقف.