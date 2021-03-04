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ريهام سعيد: مش هتكلم عن العفاريت تاني

ريهام السعيد
ريهام سعيد
 
الخميس، 04-03-2021 10:55 ص إيمان هاني

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، عن تصنيف برنامجها "صبايا الخير"، مؤكدة أنه تم تصنيفه على أنه برنامج عفاريت يتحدث عن الجن فقط، وهذه رؤية مختلفة عن محتوى البرنامج.

وأضاف ريهام سعيد خلال برنامجها " صبايا الخير" المذاع على قناة " النهار" ، قائلة :" على مدار 18 سنة عملنا آلاف الحلقات وعملنا 3 حلقات فقط عن الجن، والناس واخدة فكرة إننا برنامج عفاريت أو بنتكلم عن الجن والخرافات، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، ورغم أننا قدمنا 3 حلقات عن الجن لكن الناس أخذت أننا نقدم حلقات عفاريت وجن".


وتابعت:" شهرة حلقات العفاريت والجن أدت إلى انتشار سمعة على البرنامج بأنه برنامج يتحدث عن العفاريت والجن فقط ".

وواصلت: "عاهدت نفسي أنني لن أتحدث مجددا عن الجن والعفاريت، وكل المعوقات والمشاكل التي تعرضت لها بسبب الحديث عن الجن والعفاريت.. الأمر تحول لنقمة، وأؤكد أن البرنامج لم يفبرك أي شيء، وكل ما قدمناه كان حقيقة رصدها البرنامج بالصوت والصورة.. وهناك آيات قرآنية تدل على أن هناك مس من الجن وأن السحر ذكر في القرآن "، معقبة: "بعد ما كبرت عرفت إن المنطقة دي محدش يقرب منها.. ومن ساعة من قربت للمنطقة دى حياتي مختلفة.. ومش هتكلم عنه الجن تاني.. الحديث عن الجن والعفاريت سبب لي مشاكل".
 

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