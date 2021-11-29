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رياح وسحب رعدية علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
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الإثنين، 29-11-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 29 نوفمبر في المملكة العربية السعودية.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن السماء ستكون صحوة إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، حسبما نشرت" صدي".
و لفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-25كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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