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روبوت مصري لاكتشاف فيروس كورونا

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روبوت
 
السبت، 28-11-2020 03:42 م المصريون

عرض تقرير جريدة ""dailystar البريطانية، تقريرا عن مخترع مصري صنع روبوتًا بوجه بشري يمكنه إجراء اختبار فيروس كورونا.
وقال المخترع المصري دكتور محمود الكومي إنه يمكن للروبوت Cira-03 ، قياس درجة حرارة المصابين وإجراء اختبارات الدم، و كذلك إجراء تخطيط صدى القلب والأشعة السينية وعرض النتائج على شاشة مثبتة في صدر المريض، مشيرا إلى إن الروبوت يقوم باختبار المريض للكشف عن فيروس كورونا عن طريق وضع ذقنه ثم مد ذراعه لأخذ مسحة من فمه ،وإنه سيساعد في الحد من تعرض الأطقم الطبية للعدوى.
 

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