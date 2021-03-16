رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بهذا الأمر

الثلاثاء، 16-03-2021
11:51 ص
متابعات _ أمينة عبد العال
نفي طارق العوضي
محامي الفنانة رانيا يوسف
أن يكون لديها أي نية للصلح ، خاصة مع تصريحات المذيع
بأنه عنده استعداد للتصالح بشرط أن تعتذر الفنانة ".
وأضاف في تصريحات
صحفية :" نحن لن نعتذر وهو من سوف يعتذر ، متابعا " قدمنّا بلاغاً للنائب العام، كما حركنا
دعوى قضائية ضد القناة والمذيع، بعد أن كنا نرفض التقدم بدعاوى من قبل، وذلك بعد المؤتمر
الصحفي الذي عقده المذيع، والذي تناول فيه دعاوى منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها
بعد، بهدف التأثير على تلك الدعاوى".
وأشار
العوضي إلي أن رانيا يوسف
كانت تتجنب الخوض في أي مواجهات قضائية، واكتفت بتقديم شكوى
للمجلس الأعلى للإعلام ووزارة الإعلام قبل أن يقوم هو بتحريك الدعوى ، لافتا إلي
أن هناك تسجيلاً صوتياً مع مخرج البرنامج، يحتوي على تعهد من البرنامج بعدم إذاعة الجزء
الخاص بـ "الحجاب" خلال لقاء الفنانة والمذيع " .