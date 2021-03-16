الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 16:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اعترافات صادمة لـ«متحرش المعادي» أمام النيابة

ماذا يحدث في الكويت؟.. إحالة رئيس مجلس الأمة و38 نائبًا إلى النيابة العامة

قناة مصرية مفتوحة تعلن بث مباراة الزمالك والترجي التونسي

الكنيسة الكاثوليكية: لا يمكن أن نبارك زواج «المثليين» لهذا السبب

مفاجأة في علاقة العقاقير المخدرة بعلاج الإكتئاب النفسي

شاهد.. صورة نادرة للأمير فهد و الملك خالد بن عبد العزيز

مارين لوبان تهاجم بابا الفاتيكان: «اهتم بالكنيسة ودع صناديق الاقتراع»

أول تعليق من «الصجة العالمية» بشأن النتائج الكارثية للقاح كورونا

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بهذا الأمر

شاهد.. عالم أزهري مشهور يطالب بقبول حكم الطواغيت والفراعنة والأجانب

ADS
 

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بهذا الأمر

رانيا يوسف و نزار الفارس
رانيا يوسف و نزار الفارس
 
الثلاثاء، 16-03-2021 11:51 ص متابعات _ أمينة عبد العال
نفي طارق العوضي محامي الفنانة رانيا يوسف أن يكون لديها أي نية للصلح ، خاصة مع تصريحات المذيع بأنه عنده استعداد للتصالح بشرط أن تعتذر الفنانة ".
وأضاف في تصريحات صحفية :" نحن لن نعتذر وهو من سوف يعتذر ، متابعا " قدمنّا بلاغاً للنائب العام، كما حركنا دعوى قضائية ضد القناة والمذيع، بعد أن كنا نرفض التقدم بدعاوى من قبل، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المذيع، والذي تناول فيه دعاوى منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد، بهدف التأثير على تلك الدعاوى".
وأشار العوضي إلي أن رانيا يوسف كانت تتجنب الخوض في أي مواجهات قضائية، واكتفت بتقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ووزارة الإعلام قبل أن يقوم هو بتحريك الدعوى ، لافتا إلي أن هناك تسجيلاً صوتياً مع مخرج البرنامج، يحتوي على تعهد من البرنامج بعدم إذاعة الجزء الخاص بـ "الحجاب" خلال لقاء الفنانة والمذيع " .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

أول تعليق من «الصحة العالمية» بشأن النتائج الكارثية للقاح كورونا

Capture

فنانة شهيرة تطالب حكومة الكويت بحل مشكلة العنوسة بالشباب السوري

689261177dd4dc0c180189c65fd45580

ياسمين صبري ثالث فنانة في العالم ترتدي هذه القطعة النادرة

أخبار متعلقة

رانيا يوسف

آخر تطورات قضية رانيا يوسف " ارتكاب فعل فاضح "