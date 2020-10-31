راغب علامة يسخر من «أحلام» والأخيرة ترد بإهانة

السبت، 31-10-2020
01:43 م
محمد فضل
سخر الفنان اللبناني راغب علامة
، من الفنانة الإماراتية،
أحلام، بعد إعلان تلقيها الجرعة الثانية من لقاح تجريبي مضاد لفيروس "كورونا"
المستجد، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الإماراتية.
وعلق راغب علامة
بطريقة ساخرة على تلقي أحلام للقاح خلال
لقاء تلفزيوني، قال فيه إنه لم يتم التوصل إلى لقاح بعد، وتابع ضاحكا: "أحلام
مهضومة ودمها خفيف".
من جانبها، علقت أحلام على سخرية راغب علامة
منها في تغريدة
عبر حسابها على موقع "تويتر"، بعثت في مضمونها برسالة مهينة، جاء فيها:
"هذا موضوع حساس للغاية بلدي الإمارات أعلنت عن اكتشافها للقاح كورونا مع الصين
وأثبتت النتائج فعاليته الذي تعدت 90% وإنه يرفع مستوى مناعة الجسم، وقد أخذت اللقاح
فعلا وحتى شيوخنا ربي يحفظهم وخط الدفاع الأول والطاقم الطبي ومواطنين الدولة والمقيمين
له ونتمنى لكم نوما عميقا".
وتابعت أحلام في تغريدة أخرى ردا على الإعلامي، علي الدوخي:
"هذا ما جعلني أرد عليه لأن التشكيك في اللقاح أمر مش مقبول بعد جهود بلادي الإمارات
الكبيره لوجود هذا اللقاح وخضوع الجميع له ولله الحمد أتمنى أن راغب يتراجع عن كلامه
مع محبتي وتقديري له".