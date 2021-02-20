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دراسة تفجر مفاجأة صادمة عن الدقيق الأبيض: وفاة مبكرة

الفرق_بين_الطحين_الأبيض_والأسمر
دقيق
 
السبت، 20-02-2021 12:37 م

توجد الكثير من العادات الغذائية التى طرأت على البشر تتسبب في تدمير صحتهم وتعرضهم للموت، ومن بينها تناول الحبوب المكررة.
وأصبحنا فى العصر الحديث نعتمد على تناول الحبوب المكررة في أوقات كثيرة، خاصة أنها تستخدم فى صناعة أشهى أنواع الطعام والحلويات إلا أن العديد من الدراسات والأبحاث، أكدت ضرورة الحد من تناولها لأنها تسبب العديد من الأضرار الخطيرة.
ويقصد بالحبوب المكررة أنواع الغلال المختلفة التى مرت بعدة عمليات تكرير وتنقية من خلال إزالة بعض الأجزاء منها كالطبقة الخارجية أو النخالة مثلما يحدث في دقيق القمح.
وكشفت دراسة جديدة أن تناول عدد كبير من الحبوب المكررة، مثل الكرواسون والخبز الأبيض، يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية والسكتة الدماغية والموت.
ووفقا لما ذكره موقع "sambadenglish"، وجدت الدراسة أن تناول أكثر من سبع حصص من الحبوب المكررة يوميًا كان مرتبطًا بخطر أكبر بنسبة 27٪ للوفاة المبكرة، و33٪ أكبر للإصابة بأمراض القلب، و47٪ لخطر الإصابة بـ السكتة الدماغية.
وقال الباحث سكوت لير، من جامعة سيمون فريزر في كندا: "هذه الدراسة تؤكد مجددًا على العمل السابق الذي يشير إلى أن النظام الغذائي الصحي يشمل الحد من الأطعمة المعالجة والمكررة بشكل مفرط".
بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في مجلة The British Journal، فحص الفريق الأنظمة الغذائية من مجموعات سكانية متنوعة، والتي شملت 137130 مشاركًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة والعالية الدخل لمدة 16 عامًا.
تم تصنيف الحبوب إلى ثلاث مجموعات؛ الحبوب المكررة والحبوب الكاملة والأرز الأبيض.
تشمل الحبوب المكررة السلع المصنوعة من الدقيق المكرر (مثل النوع الأبيض)، بما في ذلك الخبز الأبيض والمكرونة وحبوب الإفطار والمقرمشات ومنتجات المخابز الحلويات التي تحتوي على الحبوب المكررة.
 

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