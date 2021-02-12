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دراسة ألمانية: فيتامين D يعتبر العلاج المعجزة لمكافحة السرطانات

فيتامين D
فيتامين D
 
الجمعة، 12-02-2021 09:32 م محمود متولي
يعتقد خبراء صحة ألمان في مركز أبحاث السرطان بهايدلبرغ أنه يمكن خفض معدل الوفيات بالسرطان بنسبة 13% في حالة إتباع بديل علاجي ناجع.

ويعد فيتامين D العلاج المعجزة أو الوصفة السحرية لهذا الغرض. فهذا الفيتامين الذي نحصل عليه من الشمس أو السمك أو الأفوكادو وغيرها من الأطعمة يعمل على تقوية نظام المناعة في الجسم.

ولاحظ الخبراء أن كبار السن ومرضى السرطان بشكل خاص يعانون من نقص فيتامين D وخلص الباحثون الألمان في تجاربهم إلى أن تناول هذا النوع من الفيتامين يمكن أن يقلل من معدلات الوفيات من السرطان بنسبة كبيرة نقلا عن موقع الصحيفة الإخبارية "بيلد" واسعة الانتشار.

وقال موقع الإذاعة الألمانية نقلا عن تلك الدراسات إن تناول كميات كافية من فيتامين D منذ بداية سن الخمسين عاما يمكن أن يمنع ما يصل إلى 30 ألف حالة وفاة سنويا تسجل في ألمانيا فقط.
 

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