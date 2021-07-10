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دراسة تفجر مفاجأة : الشوفان علاج سحري لهذه الأمراض

الشوفان
الشوفان
Native
السبت، 10-07-2021 09:23 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت بعض الدراسات الحديثة عن فوائد هامة لتناول الشوفان تساعد في التخلص والشفاء من العديد من الأمراض .
و أشار الباحثين إلي أن ضرورة إتباع نظام غذائي مخصص لعلاج التهاب الأعصاب لأنه يساعد في تحسين حالة المرضي ، خاصة مصابي التهاب الأعصاب، لافتين إلي أنه يقلل من عدد النوبات التي يعاني منها المصابين بأحد أشكال التهاب الأعصاب وقد يساعد في تخفيف الألم .
 وكشف الخبراء عن الأطعمة التي تساعد في علاج التهاب الأعصاب وتقليل الآم أصحاب الأمراض المزمنة المرتبطة بالأعصاب مثل الروماتويد، ومن هذه الأطعمة  الأعشاب والتوابل حيث تضيف مضادات الأكسدة لطعامك فعلى سبيل المثال الكركم الموجود في مسحوق الكاري به مادة قوية تسمى الكركمين، والثوم يقلل قدرة الجسم على صنع الأشياء التي تزيد من التهاب الأعصاب.
كما أظهرت الأبحاث أن الخضار الورقية الغنية بفيتامين K مثل السبانخ واللفت تقلل الالتهاب، مثل البروكلي والملفوف، وكذلك المادة التي تعطي الفواكه مثل الكرز والتوت والعليق لونها، كما أن دقيق الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل والحبوب غير المكررة الأخرى تميل إلى أن تكون غنية بالألياف، كما أن الألياف تساهم في علاج التهاب الأعصاب.
وتحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من الألياف، بالإضافة إلى أنها محملة بمضادات الأكسدة والمواد الأخرى المضادة للالتهابات.
ويجب تناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع خاصة الأسماك الدهنية حيث يحتوي كل من السلمون والتونة والسردين على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقاوم التهابات الأعصاب.
 

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