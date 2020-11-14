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حسين فهمي يكشف سر حمله «سكاتة أطفال» في صدره: محتاج حنان

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حسين فهمي
 
السبت، 14-11-2020 04:50 م محمد فضل

كشف الفنان حسين فهمي، عن سر يتعلق به، وهو أنه يحمل منذ سنوات قلادة في صدره على شكل "سكاتة أطفال".
وأشار فهمي في لقائه، أمس الجمعة، مع برنامج “السيرة”، من تقديم وفاء الكيلاني، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية إلى أنه يضع القلادة في فمه عندما يشعر بالحاجة للحنان.
وأوضح حسين فهمي (80 عاما) أنه يضع هذه القلادة بسبب معاناته من “عقدة حنان” لأنه ينقصه الحنان، بعد كل الذين دخلوا حياته، ويرغب دائما في أن يحن عليه أحد”.
وتابع: “أنا في حاجة للحنان ولا يوجد أحد لا يحتاج حنان، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض ليس في حاجة للحنان”.
وأكد حسني فهمي أن سكاتة الأطفال بالنسبة له هي رمز للعلاقة بين الطفل وأمه، وأن بداية حياته معها ومعرفته بها تكون من خلال صدرها، مشيرا إلى أنه يلجأ إلى سكاتة الأطفال عندما يفتقد الحنان.
وقام حسين فهمي بوضع سكاتة الأطفال في فمه ببرنامج “السيرة”، وقال لمقدمته: “عندما أحتاج للحنان ولا أجده أقوم بفعل ما ترينه الآن”.

 

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